Weil am Rhein: Trotz geringerer Fördergelder will Stadt an Integrationspraxis festhalten

Knapp 1000 Geflüchtete wohnen in Weil

Angesichts des hohen Zuzugs von Geflüchteten wurden in Weil 2017 insgesamt drei Vollzeitstellen beim Integrationsmanagement geschaffen. Das Diakonische Werk wurde damit beauftragt. Eine weitere halbe Stelle kam im Zuge des Ukraine-Kriegs noch hinzu. Rainer Müller, Leiter der Stabsstelle Flüchtlingsintegration, verwies darauf, dass aktuell knapp 1000 Flüchtlinge in Weil wohnen. Der größte Teil stammt aus der Ukraine (380 Personen). Es folgen die Herkunftsländer Syrien (207), Afghanistan (77) und Irak (43). 481 Geflüchtete, also knapp die Hälfte aller Weiler Flüchtlinge, leben in einer städtischen Unterkunft.

Das sind die entstehenden Mehrkosten

Die Anschlussunterbringung erfolgt dezentral über das gesamte Stadtgebiet verteilt, so der Ansatz. Die meisten Unterbringungen sind in der Kernstadt mit 214, gefolgt von Friedlingen (117) und Haltingen (93).