Den ersten Trinationalen Literaturtag unter dem Motto „Schreiben und Landschaft“ veranstaltet das Truz zusammen mit der Organisation „lokal lesen“ aus Basel am Sonntag, 2. Juni, von 10.30 bis 18.30 Uhr vor dem Sundgau-Haus im Dreiländergarten in Weil am Rhein. In drei Leseblöcken und drei literarischen Performances werden mehr als zwanzig Schreibende aus den drei Ländern ihre Texte vorstellen, in Deutsch, Französisch und in Mundart. Initiiert hat den Literaturtag der Schweizer Lyriker, Spoken-Word-Künstler und Dozent an der Uni Basel Victor Saudan. Zwischen den Performances der Teilnehmer findet ein Picknick statt, zu dem alle etwas mitbringen. Die Lesungen werden musikalisch begleitet von Barbara Gasser (Cello) und Philippe Koerper (Saxophon).