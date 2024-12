Weil am Rhein: Tüllinger-Kalender ist erhältlich

In Buchhandlungen ist der Kalender zu haben

Der Tüllinger-Kalender ist in verschiedenen Verkaufsstellen in Weil am Rhein, Lörrach und Basel erhältlich. In Weil am Rhein sind das die Buchhandlungen Lindow und Thalia, sowie der Kaufring. In der Schweiz ist der Kalender in Basel bei Bider & Tanner erhältlich.