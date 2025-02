Weil am Rhein: Türen, die für alle offen sind

Mit Lochkarten konnten Neueinsteiger musikalische Werke erschaffen. Foto: Beatrice Ehrlich

Anhand einer Lochkarte stellte er eine ganz frühe Form der Musikwiedergabe vor. Indem sie Löcher in eine simple Pappkarte stanzten, konnten Besucher so ihre eigene Melodie „komponieren“, die dann auf einer Spieluhr erklang.

Handarbeiten zur Entspannung

Hinter einer weiteren Tür, öffnete sich der Blick auf Handarbeits-Welten: „Beim Handarbeiten sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Ann-Christiane Schmitt, die Stricken und Häkeln lehrt, unter anderem an der VHS. In ihrer kleinen Ausstellung an diesem Nachmittag sind auch Herzen zu finden, die dem Tag der offenen Tür seinen Titel geben: kleine Häkel-Herzen als Dekoration oder Schlüsselanhänger. Zu sehen sind aber auch prächtige Patchwork-Decken in bunten Farben. Jedem Teilnehmer stehe frei, was er erschaffen will, betont die Handarbeits-Dozentin.

Beim Nähen werden hohe Ansprüche erfüllt

Überaus prächtig sind auch die Exponate von Brigitte Kaßecker, die seit über 20 Jahren Nähkurse an der VHS leitet. In einer Vitrine sind Hüte, Taschen und Kleidungsstücke ausgestellt, wie man sie auch in einer hochwertigen Boutique finden könnte. Aber auch sie selbst ist von Kopf bis Fuß in Selbstgemachtes gekleidet. Ein karierter Mantel aus angefilztem Wollstoff mit Druckknöpfen, zu dem es selbstverständlich auch einen passenden Hut gibt.