Weil am Rhein Mülltüte mit und los

Unter Beachtung der aktuellen Coronaauflagen sammeln selbstorganisierte Teams oder Einzelpersonen an den Müllsammelsamstagen zirka zwei Stunden in und um Weil am Rhein in einem selbst gewählten Bereich Müll. Jeder ist für die Hygiene-Ausrüstung mit Handschuhen, Müllsack, (für Scherben: Eimer/Schaufel/Besen) et cetera selbst verantwortlich.

Der gesammelte Müll wird im eigenen Hausmüll entsorgt. „Wir wollen keine wilden Ansammlungen an öffentlichen Mülleimern“, heißt es. Bilder von den Sammlungserfolgen können an den Grünen-Ortsverband Weil (ov.weil@gruene.de) geschickt werden. Im September steht eine Verlosung von drei Gläsern mit Biohonig unter allen Einsendungen an. „Wir helfen zusammen für ein müllfreies Weil“, so Stadträtin Irmgard Lorenz .