Weil am Rhein: Tulpenbaum, Ölweide und Nachtkerze

Die Zeitachse reichte dann in der ehemaligen Hupfer-Kiesgrube hinein in die Gärten der Zukunft und endete nach einem Treppenaufstieg mit 78 Stufen am ehemaligen Damm der Kreisstraße bei einem Aussichtspunkt. Dieser kann heute noch genutzt werden, um auf das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Käppelin zu schauen.

Ungewöhnliche Blumen

Die Wassergärten boten schon die bereits beschriebene Vielfalt an typischer Vegetation am Oberrhein und die Pflanzenvielfalt in unterschiedlichen Befeuchtungssituationen. Entlang der Mittelachse hatte die Planerin des Wechselflors, Christine Orel, die Besucher mit einer saisonal veränderten Bepflanzung von Quadraten fasziniert, die sechs auf sechs Meter groß waren. Ihre „Pflanzenbilder“ trugen fantasievolle Namen wie „Graue Eminenz“, „Schönheit der Nacht“ oder „Sonnenanbeter“. Durch eine künstlerisch inspirierte Pflanzplanung bildeten ungewöhnliche Blumen wie die Wachsblume oder der Honigbaum mit klassischen Sommerblumen pflanzliche Gemälde.