Weil am Rhein Tumult vor einem Wahl-Stand

Weil am Rhein (sas). Sowohl die Grünen als auch die Alternative für Deutschland (AfD) waren am Samstag in Weil am Rhein an Wahlkampfständen im Rahmen des Landtagswahlkampfs an der Hauptstraße anzutreffen. Vor dem Stand der AfD gab es dann eine Spontanversammlung von Demonstranten, wie Polizeipressesprecher Thomas Batzel auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Bis zu 30 Personen machten durch Plakate und lautstarke Äußerungen auf sich aufmerksam. Hierbei kam es zwischen den beiden Personengruppen wohl zu wechselseitigen Beleidigungen und einer Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Auch wurde eine Herrenhandtasche gestohlen.