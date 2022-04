Mit einer Spende über 5000 Euro überraschte die Volksbank Dreiländereck jüngst den TuS Efringen-Kirchen. Die Spende, welche aus den Mitteln des Gewinnsparvereins stammen, wurde von Michael Endters, Filialleiter Efringen-Kirchen (l.), an den TuS-Vorsitzenden Ralf Schörlin (Mitte) und dessen Stellvertreter, Stefan Schörlin, übergeben. Trotz der vielen Corona-Einschränkungen konnte der TuS Efringen-Kirchen in den vergangenen Monaten den neuen Kunstrasenplatz fertigstellen. Im Rahmen der Sanierung war festgestellt worden, dass die unter dem Kunstrasen liegende Elastikschicht Mängel aufwies und es so zu erheblichen Mehrkosten kam. Die Verantwortlichen bei der Volksbank Dreiländereck entschieden sich daraufhin, den Verein finanziell mit einer zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. Beim Gewinnsparen nimmt monatlich ein Euro von fünf Euro je Gewinnsparlos an einer Verlosung teil. Die Sparbeiträge (je vier Euro) werden angesammelt und am Jahresende den Gewinnsparern gutgeschrieben. Die Bank nimmt für die Kunden am Gewinnsparen des Gewinnsparvereins der Badischen Genossenschaftsbanken teil. Trotz der Gewinne bleibe jährlich ein beachtenswerter Überschuss übrig, von dem wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen in der Region profitieren, heißt es. Foto: zVg