Weil am Rhein TV-Basketballer suchen junge Mitspieler und Mitspielerinnen

Seitdem das Coronavirus ein beständiger Teil des Alltags ist, läuft vieles nicht mehr wie gewohnt und man muss Umwege gehen. So geht es auch dem Jugendtrainer der Basketballmannschaft beim TV Weil, Dieter Suckau. „Durch die Grundschulliga wurden meist viele auf uns aufmerksam. Dies fehlt einfach seit einiger Zeit.“ Doch die Pandemie entmutigt Suckau nicht: „Für mich als Trainer war dieses eine Jahr Pause zwar schwer und mir war bewusst, dass wir wieder bei Null anfangen müssen. Trotzdem haben viele Kinder den Spaß am Training beibehalten.“ Durch gewisse Bedingungen, wie zum Beispiel eine beschränkte Anzahl von Teilnehmern, konnte das Training größtenteils normal umgesetzt werden. Momentan melden sich die Kinder und Jugendlichen über eine Whats­App-Gruppe an und ab. So kann Suckau das Training mit der Anzahl der Teilnehmer planen. Eines liegt ihm aber dennoch am Herzen. „Ich wünsche mir für den Jahrgang U 12 gemischt (2010 oder jünger) mindestens fünf Teilnehmer und bei den Jahrgängen 2008/2009 männlich und weiblich wären jeweils mindestens fünf Personen schön. Ich fände es toll, wenn mehr Kinder und Jugendliche Spaß am Basketball finden würden.“