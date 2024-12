Weil am Rhein: Über die Jahre eine neue Heimat gefunden

Die Afghanin, die selbst schon vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen ist und in Russland studiert hat, ist Gemeinderätin in Weil am Rhein und Frau der ersten Stunde beim Frauencafé. Reihum fragt sie jede der Frauen in der Runde, wer sie ist, woher sie kommt und was sie in den bevorstehenden Weihnachtsferien vorhat, und die Frauen antworten – auf Deutsch.