Nach der Winterferienpause ist der Begegnungs- und Wissenstreff für Eltern, das „Internationale Themen-Café“ des Diakonischen Werks in Friedlingen wieder gut besucht gestartet. Erster Gastredner war Pfarrer Luca Ghiretti. Nach seiner vierjährigen wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Basel widmet er sich jetzt der Quartiersarbeit in Friedlingen, heißt es in einem Nachbericht von Themencafé-Leiterin Mirna Malesevic.