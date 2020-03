Weil am Rhein. Diese Zeit soll zum gemeinsamen Gebet in den Häusern oder auf den Wegen einladen, erläutert Pfarrer Gerd Möller von der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein. „Fünf Minuten beten so Menschen für ihre Anliegen und Anliegen anderer über alle Konfessions- und vielleicht auch Religionsgrenzen hinweg. Alle, die es können, schließen es mit einem Vater unser-Gebet ab.“ Sie können dazu auch ein Kerze an einen brandsicheren Platz an ihr Fenster stellen.

