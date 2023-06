Weil am Rhein Über Kunst ins Gespräch kommen

Auf Monika Lehnertz ist Hoffmann durch Zufall gestoßen, weil die Künstlerin ein Gemälde verkaufen wollte und sie auf die Anzeige stieß. Als Hoffmann entdeckte, dass Lehnertz aus der Region stammt, schrieb sie sie einfach an und lud sie ein – mit Erfolg. Die Malerin wurde im Jahr 1958 in Duisburg geboren und ist ab 1972 in Grenzach-Wyhlen aufgewachsen, wo sie auch heute noch wohnt. 2020/21 hat Lehnertz den dortigen Künstlerkreis mitgegründet.

Inspiration aus der Natur

Sie hat sich seit vielen Jahren der Malerei in Acryl und Öl verschrieben. Unter ihren Werken sind Abstraktes, Surreales sowie Landschaftsmalerei zu finden. Die Künstlerin lässt sich laut eigenen Angaben von der Natur, Fernwanderungen und Reisen inspirieren. Oft plant sie das Bild nicht, hat nur ein ungefähres Motiv im Kopf und lässt sich von Pinsel, Spachtel und Farben leiten.

Die Werke hängen in Gemeinschaftssaal, Flur und Bibliothek. Foto: Saskia Scherer

Am Freitagnachmittag findet die Vernissage mit Bewohnern und einigen geladenen Gästen statt. In den nächsten Wochen können aber auch Bürger (nach Voranmeldung) die Werke zu Gesicht bekommen.

Wer Interesse hat, die Ausstellung im Erlenhof, Oberbaselweg 55/1, in Weil am Rhein zu besichtigen, muss sich per E-Mail an info@betreuungsdienst-schell.de anmelden.