Weil am Rhein Über Neuerungen

Weil am Rhein. Eine weitere Veranstaltung der Vortragsreihe „Info Kompakt“ findet am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Sparkasse Markgräflerland, Hauptstraße 279, in Weil statt.

Die Schweiz ist für Handwerksbetriebe aus Deutschland ein sehr attraktiver Absatzmarkt. Wer Aufträge annehmen will, sollte sich vorher mit den vielfältigen Bestimmungen, die ausländische Betriebe in der Schweiz beachten müssen und die schon bei der Kalkulation der Kosten eine wichtige Rolle spielen, vertraut machen. Ivan Sasso von der Vitan Treuhand in Riehen wird auf die Neuerungen im schweizerischen Recht eingehen. Denn: Ab dem 1. Januar ändern sich die Bestimmungen für aus schweizerischer Sicht im Ausland ansässige Unternehmen grundlegend. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Grundlagen des schweizerischen Mehrwertsteuergesetzes vorgestellt. Alle Änderungen für deutsche Unternehmen werden im Einzelnen angesprochen

Auf die Besonderheiten für Bauleistungen im deutschen Recht geht Jürgen Brombacher von der Vitan Treuhand in Weil am Rhein ein. Er stellt die Rechtsgrundlagen bei Handwerkerleistungen in Deutschland dar und erläutert die aktuell geltenden komplexen Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes bei Bauleistungen in Deutschland und der EU.

Brigitte Pertschy, EU-Beraterin bei der Handwerkskammer in Freiburg, hat sich wieder bereit erklärt, bei der Vortragsveranstaltung zu Gunsten der Bürgerstiftung zu referieren. Sie wird darüber berichten, welche melderechtlichen Bestimmungen bei der Abwicklung von Aufträgen in der Schweiz zu beachten sind. Hiermit in engem Zusammenhang stehen die von grenzüberschreitend tätigen Betrieben einzuhaltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen, gegen die insbesondere bei Einsätzen in der Schweiz häufig verstoßen wird. In der Veranstaltung wird erläutert, auf welche Dokumentationspflichten in diesem Zusammenhang geachtet werden muss und wie Probleme bei Kontrollen vermieden werden können.

n Wer sich einen Überblick über die umsatzsteuerlichen, melderechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rechtsgrundlagen verschaffen will, kann sich über die WWT zu dieser Veranstaltung anmelden. Infos gibt es auch unter www.w-wt.de. Auch telefonische Anmeldungen sind möglich unter 07621/4223631.