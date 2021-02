Weil am Rhein Über Stunden stark beansprucht

Schon 8500 Betriebsstunden hat die zu ersetzende, kleine Kehrmaschine geleistet. „Das ist richtig viel“, schilderte Betriebshofleiterin Andrea Müller. Denn in der kleinen Maschine ist viel Technik verbaut, die wiederum stark beansprucht wird, und damit einher geht im Laufe der Jahre auch immer mehr Reparaturbedarf. Nach neun Jahren muss die alte Kehrmaschine schon durch eine neue ersetzt werden. Schließlich werden am Sinn des Einsatzes keine Zweifel gehegt. Von einer „effektiveren Arbeit“ sprach Müller. So unterstütze die Maschine die sechs Mitarbeiter der Handreinigungs-Mannschaft deutlich.

Angesichts der enorm voranschreitenden E-Mobilität hinterfragte Elke Gründler- Lindow (UFW), ob nicht auch ein Elektroantrieb statt des Dieselmotors möglich ist. „Elektro ist noch nicht stark genug“, berichtete Müller, auch werde weiter für die Heizung im Fahrzeug Diesel benötigt. Entscheidend sei, dass die Kehrmaschine dann nur auf vier Stunden Betriebszeit täglich komme. Den Elektro-Antrieb sieht Müller als Option für den womöglich wieder in neun Jahren anstehenden Ersatz. Aktuell sei es darüber hinaus auch eine Kostenfrage. Schließlich würden die Anschaffungspreise doppelt so hoch liegen im Vergleich zum herkömmlichen Antrieb, so Müller.