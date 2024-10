Wie keine andere Sportmarke prägt Nike Popkultur, Streetstyles und Mode. Ebenso lässt sich auch Nike von globalen Street- und Subkulturen inspirieren. In einem „Talk“ – einem Podiumsgespräch – wird am Donnerstag, 17. Oktober, ab 18.30 Uhr im Vitra Schaudepot beleuchtet, wie Nike in Europa zum Vorreiter im Bereich Sportmode geworden ist, und welche Faktoren dazu geführt haben, dass sich die Sportartikel der Marke zu einem kulturell komplexen Distinktionsmerkmal entwickelten.