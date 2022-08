Weil am Rhein Überregional für Schlagzeilen gesorgt

Kurz vor der Wettersteinwand gab es einen Schlag und der Flieger war nicht mehr steuerbar. Der Sohn zog den Notfallschirm. Aus rund 8000 Fuß Höhe trudelte die Maschine am Fallschirm samt Insassen zu Boden. Beide blieben bei der relativ sanften Landung im Fichtendickicht unverletzt, die Maschine erlitt dagegen Totalschaden.

Sofort waren Rettungskräfte und ein zahlenmäßig sehr großes Polizeiaufgebot zur Stelle. Vielen Gazetten war das eine große Schlagzeile („Die dachten wohl, wir wären Terroristen“) mit Fotos des abgestürzten Fluggerätes wert. Eindeutig ist Brombachers Kennzeichnung D-MUFG zu lesen. Etwa drei Stunden nach dem Absturz rief der Verunfallte bei Günther Brombacher an, der zuerst an einen Scherz glaubte, als der neue Besitzer der „Leopold“ berichtete: „Wir sind abgestürzt.“

Windsack sorgt für Ärger

Am 16. Mai 2006 hatte Günther Brombacher die Genehmigung zum Betrieb des Flugplatzes oberhalb von Ötlingen erhalten. Dem war ein jahrelanger Kampf mit den Behörden vorausgegangen. Nicht nur Umweltschutzgründe und Sicherheitsbestimmungen waren Grund für die Verzögerung, zuletzt hing alles an einem Windsack, der wieder entfernt werden musste, entgegen einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim.

Nach drei VGH-Urteilen erhielt der erfahrene Hobbypilot tatsächlich eine unbefristete Genehmigung, um mit seinen beiden Ultra-Leichtflugzeugen starten und landen zu können. Seine C22 taufte er am darauffolgenden 20. August, als der Gesangverein ein Flugplatzfest ausrichtete, auf den Namen „Spirit of Ötlingen“. Mit der „Leopold“ ist er in sieben verschiedene europäische Länder geflogen, einmal sogar über den Ärmelkanal.

Leidenschaft geerbt

Beide Ultraleicht-Luftsportgeräte der Marke Ikarus hatte er auf dem Flugplatz Bremgarten stationiert. Weil er ab und an Fluggästen das Markgräflerland von oben zeigen wollte und damit diese nicht immer die Fahrt nach Bremgarten auf sich nehmen mussten, bemühte er sich darum, auf seiner eigenen Wiese oberhalb des Umsetzer-Masts eine Start- und Landeerlaubnis zu erhalten. Neben zahlreichen Sicherheitsauflagen durfte er die angemeldete Zahl der Start und Landungen nicht überschreiten.

Sein Patenonkel, ein Fluglehrer und Flugbauingenieur, hatte ihn wohl mit dem „Fliegervirus“ infiziert. Obwohl dieser im Zweiten Weltkrieg in einer JU 52 abgeschossen wurde, ließ es Günther Brombacher nie mehr los. Trotz Widerstand der Eltern machte er 1963, als er volljährig wurde, eine Segelfliegerausbildung in Herten. Berufsbedingt musste er sein zeitaufwändiges Hobby vorübergehend aufgeben, fing jedoch in den 1990er-Jahren wieder damit an.