Weil am Rhein: Ukraine-Hilfe: Neue Lagerhalle steht in Märkt

Durch Zeitungsbericht aufmerksam geworden

Wolfgang Würzburger, der Besitzer der Halle in Märkt, hatte über Zeitungsberichte Harms Suche nach einer neuen Unterkunft verfolgt, wie er auf Nachfrage berichtet. Der Weiler Unternehmer, der unter anderem mobile Raumeinheiten und Gewerbeimmobilien in der Region in seinem Portfolio hat, unterstützt das Engagement von Thomas Harms und seinen Mitstreitern, und das seit Jahrzehnten. Es fordere ihm großen Respekt ab, betont er. Da eine seiner Gewerbehallen frei geworden sei, habe er sich bei Harms gemeldet und ihm diese Halle mit einer Fläche von 500 Quadratmetern mit einem Sonderrabatt von 50 Prozent auf den regulären Mietpreis angeboten. Es gebe zwar auch Anfragen gewerblicher Art, aber: „Wenn es uns so gut geht, wollen wir gern etwas tun, bei dem das Wirtschaftliche nicht im Vordergrund steht.“ Dafür verzichte er gerne auf Mieteinnahmen in Höhe von 12 500 Euro im Jahr, macht er deutlich.

Harms hat die Halle nun für zwei Jahre gemietet. Die verbleibenden Mietkosten übernehme er privat, damit dem Verein und der kooperierenden Organisation „S’Einlädele“ in Freiburg keine Kosten entstehen. „Die Spender sollen wissen, dass ihre Spende eins zu eins in der Ukraine ankommt“, unterstreicht Harms.

Spendenabgabe nach Vereinbarung

Wer Sachspenden abgeben möchte, kann das nach Vereinbarung unter Tel. 07621/974110 (Apotheke am Rathaus) oder 0172 3060386 (Nikolai Prokoptschuk) gern tun.