Weil am Rhein: Ukraine-Spenden brauchen neues Dach

Angriffe aus der Luft und Stromausfälle

Das Land befinde sich nun bereits im dritten Kriegswinter, stellt Harms heraus. Während einerseits im Osten des Landes die ukrainische Armee in einem blutigen Stellungskrieg gefangen ist, fällt in anderen Bereichen des Landes, auch in der Hauptstadt Kiew, durch Bombenangriffe immer wieder der Strom aus. Die Zivilbevölkerung in den Städten ist unberechenbaren Drohnenangriffen des russischen Aggressors aus der Luft ausgesetzt. Um gegebenenfalls auch schnell auf Ereignisse reagieren und schnell Hilfe leisten zu können, auch indem in der Ukraine selbst benötigte Dinge eingekauft werden, ist Harms mit seinem Verein weiter auf Spenden angewiesen.

Spenden

Kontakt:

Kinderhilfe Kiew (KiHeV), Tel. 07621/974110, E-Mail: harms@apo-rathaus.de Spendenkonten: Sparkasse Markgräflerland, IBAN: DE22 6835 1865 0008 1311 12; Volksbank Lörrach, IBAN: DE79 6839 0000 0000 8305 55.