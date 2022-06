Weil am Rhein Um den Einzelhandel anzukurbeln

Der Einkaufsführer Weil am Rhein wird in Form eines handlichen Faltplans entwickelt und soll in einer Auflage von 65 000 Exemplaren erscheinen. Er wird kostenlos in den beteiligten Geschäften sowie am Info-Point erhältlich sein. Auch in rund 50 000 Haushalten in der Region Basel wird er verteilt. Nach Fertigstellung wird der Plan auch auf der WWT-Internetseite sowie auf www.einkaufen-in-weil.de zum Download veröffentlicht und sämtliche Projektpartner mit ihrer Unternehmensseite verlinkt.

Weitere Informationen: Interessierte Unternehmen aus Einzelhandel, Dienstleistung, Hotellerie und Gastronomie können sich für eine Teilnahme direkt an die WWT wenden. Ansprechpartnerin Daniela Heim ist per E-Mail an d.heim@w-wt.de erreichbar.