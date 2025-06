Weil am Rhein: Um neue Pflegekräfte wird geworben

Ausbildung zu Qualifikation und zur Überbrückung

„Menschen zu helfen gefällt mir“, erzählte Virginia Montiel Chaves unserer Zeitung. Die Spanierin, die lange in England als Förderschullehrerin tätig war, arbeitet seit drei Jahren im „Haus am Sonnenstück“ in Schliengen als ungelernte Helferin. Sie hilft den Bewohnern bei der Grundpflege, etwa beim Waschen, und begleitet sie im Alltag. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau mache sie, „um die Qualität meiner Arbeit zu verbessern“. Konstantin Kovalenko musste in seinem Heimatland Ukraine wegen des Kriegs sein Medizinstudium abbrechen. Nun hofft er auf einen Studienplatz in Deutschland und nutzt die Wartezeit für eine Ausbildung zum Pflegefachmann.