Weil am Rhein (ilz). Nachdem unter anderem die Bushaltestelle „Stettiner Straße“ bereits barrierefrei gestaltet worden ist, sollen nun die Haltestellen an der Leimgrubenstraße und am KantGymnasium folgen. Der Baufreigabe in Höhe von 180 000 Euro erteilte der Bau- und Umweltausschuss seine Zustimmung. Seitens der Ausschussmitglieder wurde die Maßnahme begrüßt. Thomas Bayer (Grüne) regte an, die neuen Haltestellen mit moderner Technik auszustatten, so dass die Abfahrtszeiten der Busse auf den ersten Blick ersichtlich sind. Bayer schwebten dafür unter anderem sogenannte QR-Codes vor. Diese Anregung nahm die Verwaltung auf, wobei Markus Rotzler, Leiter der Abteilung Verkehr und Tiefbau, auch darauf hinwies, dass an den „Umsteige-Hotspots“ – beispielsweise an der Markgräfler Straße in Haltingen – digitale Anzeigetafeln angebracht werden. Dies sei sukzessive auch an den Haltestellen möglich, welche die Stadt nun umgestalten wird. Die nötigen Leerrohre werden mit verlegt.