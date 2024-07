Weil am Rhein: „Umbe“ sagt nach 25 Jahren adieu

„Sit in“ 1979 eröffnet

„Super Kneipe, nettes Publikum, cooler Wirt“, schrieb ein Gast. Und mit dieser Meinung steht er nicht allein, denn der 55-Jährige, der in Italien geboren wurde und mit elf Jahren nach Weil am Rhein kam, ist beliebt. Ein langes Kapitel in der bewegten Geschichte dieses Musiklokals schließt nun, ein neues beginnt zehn Tage später.

Begonnen hatte alles 1979, als Jörg Döbele das „Sit in“ eröffnete und den gastronomischen Betrieb samt Immobilie ein Jahr später an Jürgen Sütterlin verkaufte, dem es heute noch gehört. 16 Jahre führte dieser die Kellerkneipe selbst, ehe er sie an Wolfgang Motz für drei Jahre verpachtete. Und am 1. August 1999 übernahm Umberto Impronta als Quereinsteiger das rustikal eingerichtete Lokal, in dem nicht nur DJs am Pult drehen, sondern in dem in der Vergangenheit auch immer wieder Bands aufgetreten sind. Vor allem den guten alten Rock’n’Roll liebt „Umbe“, der ursprünglich Installateur gelernt und 13 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, ehe er Wirt in seiner Stammbeiz wurde.