Weil am Rhein Umgestalten und aufwerten

Im Bereich des Kastaniengartens wird über eine durchgängige Pflasterung eine Verbindung für die Reisenden zu einem beschirmten, grünen Wartebereich hergestellt, heißt es weiter. Außerdem wird ein grünes Band („Baumsteig“) entlang des Bahnsteigs angelegt. Darin sollen Bereiche für verschiedene Nutzungen integriert werden, wie sechs Kurzparkerstellplätze und Fahrradständer.

Bei den Tiefbauarbeiten werden Lademöglichkeiten für E-Autos und E-Bikes mit vorgesehen, ebenso wie die nötigen Leitungen für einen Kiosk. Für einen solchen gebe es aber bislang keinen Betreiber, weshalb auch zunächst keiner gebaut werden soll. Bevor in Erwägung gezogen wird, dort eine Toilette zu platzieren, wolle die Stadt erst Erfahrungen mit der geplanten selbstreinigenden Anlage im Rheinpark sammeln, sagte Renner.

„Die modulare Bauweise gefällt mir gut“, lobte Axel Schiffmann (UFW). „Kann auch noch nachgerüstet werden? Wie viel Platz haben wir?“ Stephan Fischer von der Stadt- und Grünplanungsabteilung wies auf die eingeschränkte Breite von 5,75 Metern hin. Die meisten Platanen sollen stehenbleiben, sagte er außerdem auf Nachfrage Schiffmanns. „Sie erhalten aber etwas mehr Raum.“ Im Bahnhofsumfeld seien eher kleinkronige Bäume geplant, dafür soll der Bereich dichter bepflanzt werden.

„Es ist ein super Plan“, fand Markus Dembowski (Grüne). Er erkundigte sich nach der Bushaltestelle. Diese wird barrierefrei gegenüber des Rewe-Parkplatzes eingerichtet. Auch der Brunnen soll instandgesetzt werden, kündigte Fischer auf Nachfrage von Susanne Engler (UFW) an. Ihre Fraktionskollegin Katharina Hütter bemängelte, dass der Kastaniengarten auf Bildern schöner ausgesehen habe als nun in echt. Sie hoffe, dass die Umgestaltung am Ende so aussehen werde wie gezeigt. „Wir wollen Aufenthaltsqualität bieten.“

Ein Jahr Bauzeit

Konkret geht es bei der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds-Ost um eine Baufreigabe von bis zu einer Höhe von 1,6 Millionen Euro und bei der Umgestaltung der Burgunder Straße von bis zu 900 000 Euro. Letztere wird links und rechts der Asphalt-Fahrbahn gepflastert.

Stadtbauamtsleiter Renner hofft, dass die Arbeiten Ende März ausgeschrieben werden können und vielleicht im Mai mit der restlichen Umgestaltung begonnen werden kann. Er rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr, wie er auf Nachfrage von Jan Bautz (SPD) erklärte.

Weil am Rhein-Haltingen (sas). Aufbauend auf dem Ergebnis der Mehrfachbeauftragung, die das Büro Rehwaldt im Jahr 2015 gewonnen hat, konnten in den darauffolgenden Jahren einige der Teilmaßnahmen zwischen der B 3 und den Bahngleisen umgesetzt werden, heißt es in der Vorlage. Dies auch, nachdem die Ortsmitte Haltingen durch das Regierungspräsidium Freiburg als Sanierungsgebiet anerkannt worden war. „Es ist viel passiert in Haltingen“, sagte Stadtbauamtsleiter Christian Renner im Ortschaftsrat.

Der Marktweg wurde bereits neu gepflastert, dort wurden Bäume gepflanzt, neue Bänke und Mülleimer aufgestellt. Auch der Gehweg an der B 3 ist zum Teil neu gepflastert. „Bei zwei Grundstücken führen wir noch Gespräche“, erklärte Renner. Es kamen auch jeweils Holzelemente als verbindender Baustein zum Einsatz. Neben dem Neubau des Rewe-Markts wurde der Kastaniengarten fertiggestellt. Die Bahn hat die Lärmschutzwand mit großformatigen Fotodrucken realisiert. Die Motive hatten Bürger zur Verfügung gestellt.

Da sich die Baumaßnahme im Sanierungsgebiet Ortsmitte Haltingen befindet, können für die Straßenfläche Aufwendungen mit einer Förderhöhe von maximal 250 Euro je Quadratmeter geltend gemacht werden, heißt es in der Sitzungsvorlage außerdem. Von diesen 250 Euro werden dann 60 Prozent durch Bund und Land gefördert. Der „Baumsteig“ in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen wird als Parkanlage im Sanierungsgebiet mit einer Förderquote von 60 Prozent ohne Förderobergrenze gefördert.

Der Langsamverkehr werde gestärkt und bekomme mehr Raum als in der Vergangenheit.