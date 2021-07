Weil am Rhein. Die Hauptstraße ist wegen Kranarbeiten an einem privaten Gebäude in Höhe der Hausnummer 14 in Alt-Weil vom 3. und 4. August halbseitig gesperrt. Die Zufahrt von Deutschland in die Schweiz ist gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Lörrach. Der Fußverkehr kann mittels Umleitung über den Mühlenrain queren. Der Radverkehr kann entgegen der Einbahnstraße fahren. Die Linien 6 und 16 fahren an diesen Tagen direkt von Weil nach Lörrach, die Haltestellen in Riehen entfallen.