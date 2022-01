Weil am Rhein Umplanung bei Überbauung

„Wir sind noch in enger Abstimmung mit der Stadt“, sagt Hornung, der davon ausgeht, dass in Kürze in den politischen Gremien über das geänderte Vorhaben entschieden wird. Ob, wie ursprünglich geplant, ein Bio-Lebensmittelmarkt an diesen verkehrsgünstig gelegenen Standort am Ortsausgang von Haltingen in Richtung Binzen kommt, ist mehr als fraglich. Sicher ist nur, wie Hornung auf Anfrage unserer Zeitung sagt, dass es im Erdgeschoss in jedem Fall eine Handelsnutzung geben wird. Welcher Art die sein könnte, lässt er offen.

Im Obergeschoss sollen statt einer ursprünglich vorgesehenen „Wellness Passage“ nun fünf oder sechs Sozialwohnungen entstehen. Zudem ist auf dem Areal des früheren, 1972 errichteten Autohauses, das seine Werkstatt etwa 100 Meter weiter in einer Halle neben dem Gartenbaubetrieb Eise untergebracht hat, ein Mehrfamilienhaus mit weiteren sechs Wohnungen vorgesehen. Wenn die Stadt demnächst das von Hornung erwartete grüne Licht für die Planung gibt, rechnet er mit einem Baubeginn Ende des zweiten Quartals dieses Jahres.