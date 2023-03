Nach den Vorfällen am Samstag (wir berichteten) waren auch am Montag wieder Taschendiebe in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen unterwegs. Gegen 18 Uhr wurde einer 27-jährigen Frau deren Geldbörse aus dem Rucksack entwendet, teilt die Polizei mit. Der Rucksack lag im Kinderwagen. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 27-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse.