Zwischen Dienstag, 24. Dezember, und Freitag, 3. Januar, haben Unbekannte versucht, im Rebgartenweg in Weil in eine Lagerhalle einzubrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der augenscheinliche Versuch, sich Zutritt ins Gebäude zu verschaffen, scheiterte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.