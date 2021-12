Weil am Rhein. Ein 52-jähriger Mann befuhr mit seinem blauen BMW am Dienstag gegen 11.40 Uhr die Hauptstraße in Friedlingen, als ihm ein Unbekannter in Höhe der Tramstation Dreiländerbrücke einen etwa drei bis vier Zentimeter großen Stein in die Heckscheibe warf. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An der Heckscheibe entstand laut Polizei allerdings ein Schaden von etwa 1000 Euro.