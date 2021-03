Weil am Rhein Und wieder wird es teurer

Seibert vom gleichnamigen Ingenieur-Büro kennt sich seit Jahren mit Lösungen schwierigster Bauaufgaben in den Bereichen Brückenbau aus. Doch was er derzeit erleben muss, lässt ihn auch die Faust in der Tasche ballen. Denn seit der ursprünglichen Kostenberechnung im September 2019 seien die Kosten explodiert, da nur eine Firma bei der Ausschreibung ihren Hut in den Ring geworfen hat. Statt gewöhnlicherweise bis zu zehn Prozent der Kosten für die Baustelleneinrichtung vorzusehen, lag der Anteil mit 176 000 Euro bei 21 Prozent. Statt hoch angesetzten Kosten von 4700 Euro brutto pro Quadratmeter Brücke summiere sich der Betrag nun auf satte 7000 Euro pro Quadratmeter. Die Firma habe ausgenutzt, dass sie Alleinanbieter sei, so der Experte, und der zeitliche Druck wirke sich zudem negativ aus. Doch: „Auch anderswo im Regierungspräsidiums-Bereich sind die Kosten explodiert.“

Da bis Juni die Fertigstellung des Provisoriums, das später von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden kann, erfolgen soll, sei man in der „Zwickmühle“, weiß auch Ortsvorsteher Michael Gleßner. Denn dann geht es an die Erneuerung der eigentlichen Güterstraßenbrücke. Genervt zeigte sich auch Eugen Katzenstein (UFW), da die Kostenerhöhungen bei Bauprojekten mittlerweile zur Gewohnheit würden. Bayer sprach sogar davon, die Stadt werde ständig „abgezockt“ und die Firmen hätten „die Lizenz zum Gelddrucken“. „Ich finde es unglaublich“, blickte Katharina Hütter auf eine Kostensteigerung von 34 Prozent. Als ein „Dilemma, in dem wir stecken“, beschrieb es Jan Bautz (SPD).

Auch Bahn in der Kritik

Für Verärgerung im Ratsrund sorgte auch die Bahn, da Mehrkosten für den Wiederaufbau und die Anpassung der Oberleitung in Höhe von 60 000 Euro entstehen. Eigentlich wollte dies die Bahn im Rahmen des Großprojekts mit erledigen. Doch aus Termingründen war es nicht möglich und die Stadt musste den Auftrag vergeben. Die Bahn dürfe sich nicht davon stehlen, hofft Katzenstein auf ein Entgegenkommen. Bayer sprach hier von einer „Sauerei“ der Bahn. Guillaume Car, Abteilung Verkehr und Tiefbau im Rathaus, will noch versuchen, die Bahn zur Teilzahlung zu bewegen. Zumindest konnte er berichten, dass der Bau des Bauwerks 2, also der Behelfsbrücke, voran schreitet. „Man kann deutlich eine Brücke erkennen.“

Der ermittelte Mehrbedarf in Höhe von 850 000 Euro bei der Baumaßnahme setzt sich wie folgt zusammen: Mehrkosten des Angebots der Baufirma im Vergleich zum bepreisten Leistungsverzeichnis: plus 220 000 Euro

Abbau und Anpassung der Oberleitung mit Traggerüst: plus 60 000 Euro

Wiederaufbau und Anpassung der Oberleitung: plus 60 000 Euro

Bauüberwacher Bahn 2020: plus 105 000 Euro; Bauüberwacher Bahn im Jahr 2021: plus 105 000 Euro

Nachträge der Baufirma in 2020: plus 125 000 Euro; Nachträge der Baufirma in 2021: plus 150 000 Euro

Miete Ampelanlage für die Brücke: plus 25 000 Euro