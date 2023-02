Weil am Rhein Unerfreulicher Rekord

Weil am Rhein. Wie viel Müll landet eigentlich in den städtischen Müllgefäßen? Wie viel Tonnen Abfall fallen monatlich an? Und wie haben sich die Zahlen in den vergangenen Jahren entwickelt? Die Antwort ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung deutlich: Im Jahr 2022 waren es insgesamt rund 239 Tonnen. Das sei ein alles andere als erfreulicher Rekord.