Weil am Rhein. Unerlaubt und ohne Führerschein

In der Nacht auf Samstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 31-Jährigen als Fahrer eines Autos in Weil am Rhein. Bei der Kontrolle legte der Mann einen elektronischen mazedonischen Reisepass (eRP) sowie einen mazedonischen Führerschein vor.

Mit dem eRP hätte sich der Mann für einen Kurzaufenthalt von 90 Tagen visumsfrei im Gebiet der Schengener-Staaten aufhalten dürfen. Allerdings befand sich in seinem Pass kein Einreisestempel und er gab an, sich bereits seit Mitte August in Deutschland aufzuhalten. Dadurch überschreitet der 31-Jährige seinen visumsfreien Zeitraum und hält sich unerlaubt in Deutschland auf.