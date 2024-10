Trotz bestehender Einreisesperre hat ein 35-Jähriger versucht, nach Deutschland zu gelangen. Bundespolizisten kontrollierten den saudi-arabischen Staatsangehörigen Mittwochnacht als Mitfahrer in einem Taxi am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Der 35-Jährige konnte dabei keine Reisedokumente vorlegen. Mittels Überprüfung der Fingerabdrücke wurde die Identität des Mannes festgestellt. Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie zur Festnahme wegen eines bestehenden Einreiseverbots, teilt die Bundespolizei mit. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 200 Euro konnte der Mann bezahlen. Aufgrund der erneuten unerlaubten Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Einreiseverbot wurde um ein weiteres Jahr bis Oktober 2029 verlängert und der Mann in die Schweiz zurückgewiesen.