Eine größere Personengruppe hat versucht, unerlaubt über den Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn nach Deutschland einzureisen. Einsatzkräfte kontrollierten am frühen Dienstagmorgen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen Fernreisebus. Dabei konnten insgesamt 16 Männer keine gültigen Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorlegen. Alle aufgegriffenen Personen wurden zur Identitätsfeststellung und Erfassung in die Bearbeitungsstraße der Bundespolizei nach Efringen-Kirchen gebracht. Gegen die Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren leitete die Bundespolizei Strafverfahren ein. Zwölf syrische sowie ein ägyptischer Staatsangehöriger wurden in die Schweiz zurückgeschickt. Da zwei syrische und ein ägyptischer Staatsangehöriger Asylgesuche vorbrachten, wurden sie an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.