Relativ glimpflich ausgegangen ist eine Rutschpartie auf nasser Fahrbahn für eine junge Autofahrerin am Dienstag. Gegen 19.30 Uhr war die 28-Jährige auf der regennassen Autobahn 5 mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und mit der Schutzplanke des Seitenstreifens kollidiert, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Sie war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Freiburg unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und dem Autobahndreieck Weil am Rhein ein vor ihr fahrender Pkw bremsen musste. Die 28-Jährige habe ebenfalls gebremst und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kam sie, wohl auch aufgrund einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, mit ihrem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Fahrzeuglenkerin wurde leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde sie vor Ort erstversorgt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Er wurde abgeschleppt.