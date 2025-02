Ein Unfall auf der B 532 hat sich am Samstag gegen 13.45 Uhr ereignet. Nach Angaben der Polizei verließ eine 49-Jährige mit ihrem Wagen die A 5 an der Anschlussstelle Weil am Rhein/Hüningen, um auf der B 532 Richtung Weil am Rhein zu fahren. Beim Abbiegen übersah sie vermutlich ein von Weil kommendes Auto, das Richtung Hüningen fuhr: Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt fünf Personen wurden dabei verletzt. Die Verletzten wurden in ortsnahe Krankenhäuser gebracht. Nach dem Erkenntnisstand vom Samstagnachmittag wurde niemand schwer verletzt. Eine der Verletzten war schwanger, so die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein, Tel. 07621/98000.