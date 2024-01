Am Sonntag kurz nach 3 Uhr ist ein 29-jähriger Auto-Fahrer in der Hauptstraße in Altweil auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw aufgefahren, meldet die Polizei. Vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit und einer vermeintlichen Alkoholisierung fuhr der 29-Jährige mit seinem Pkw frontal auf einem am Fahrbahnrand geparkten Audi auf. Der Audi wurde dadurch gedreht und stieß mit einem auf einem angrenzenden Parkplatz stehenden Mercedes-Benz zusammen. Der Pkw des 29-Jährigen geriet ins Schleudern, fuhr über einen Gehweg und kam an einem Zaun zum Stehen. Der 29-Jährige sowie drei seiner Mitfahrer wurden verletzt, einer davon schwerer. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Ein Mitfahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest beim 29-Jährigen ergab etwa zwei Promille. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 16 000 Euro.