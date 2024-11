Weil am Rhein: Unfall wegen medizinischen Notfalls

Aufgrund eines mutmaßlichen medizinischen Notfalls kam es am Montag gegen 9.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße von Alt-Weil kommend in Richtung Friedensbrücke, als er zwischen dem Kreisverkehr zur Bühlstraße sowie dem Schlaufenkreisel wegen einer vermeintlichen Bewusstlosigkeit mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet und in der Folge mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrer kollidierte.