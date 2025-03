Weil am Rhein: Unfallflucht an einer Ampel

Ein an einer Ampel wartender Jeep Grand Cherokee ist am Samstag gegen 10.40 Uhr, wurde von einem vorbeifahrenden Motorrad beschädigt. Der 35-jährige Fahrer des Jeeps stand in der Freiburger Straße an der Fußgängerampel in Höhe der Willi-Baumann-Straße, als ein unbekannter Motorradfahrer an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr um sich vorne einzureihen. Dabei beschädigte der vorbeifahrende Motorradfahrer mit seinem Krad die komplette Fahrzeugseite des Jeeps.