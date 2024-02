Weil am Rhein: Unfallflucht in der Lustgartenstraße

Die Lustgartenstraße von dem Rebgartenweg kommend befuhr am Donnerstag, 15. Februar gegen 16.25 Uhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Opel Astra in Richtung Hauptstraße. Dabei musste er wohl einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine ausweichen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Beim Ausweichen nach rechts touchierte der Opel-Fahrer den Bordstein. Dadurch wurde das rechte Vorderrad beschädigt. Laut einem Zeugen sei die Sattelzugmaschine sehr zügig auf der Gefällstrecke unterwegs gewesen und habe die Kurve geschnitten. Der Sachschaden an dem Opel wird auf etwa 500 Euro geschätzt.