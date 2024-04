Weil am Rhein: Unfallverursacher fahren häufig davon

Die Unfallzahlen im Zuständigkeitsbereich befinden sich im Fünf-Jahres-Vergleich in etwa auf dem Niveau der Jahre 2019 (876) und 2022 (880), schildert Revierleiterin Kathrin Mutter in der Auswertung des Verkehrsunfallgeschehens. Den Rückgang in den Jahren 2020 (743) und 2021(723) erklärt sie sich durch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – analog zur Entwicklung der Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik.