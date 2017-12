Weil am Rhein Unicef verkauft wieder Karten am Hieber-Markt

Weil am Rhein. Wieder hat Christine Dietz in der Vorweihnachtszeit Unicef-Grußkartenverkäufe organisiert. Nach der Präsenz am Binzener Weihnachtsmarkt am vergangenen Samstag werden nun am Freitag, 8. Dezember, von 9 bis 19 Uhr beim Hieber Frischecenter in Weil am Rhein, Römerstraße 65, Karten für den guten Zweck verkauft.

Verkauft werden Weihnachtsgrußkarten in vielfältigen Stilrichtungen, aber auch Karten für die unterschiedlichen Anlässe und Kalender.

Der Verkauf der Grußkarten unterstützt die weltweite Arbeit von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Gemeinsam mit Unterstützern und Partnern versorgt Unicef jedes dritte Kind weltweit mit Impfstoffen, stattet Schulen aus und setzt sich politisch ein. In den zahlreichen Krisengebieten wird dringend erforderliche Nothilfe geleistet.