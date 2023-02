Weil am Rhein Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife

Ehrenamtliche Richter sollten über soziale Kompetenz verfügen und damit auch das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Und sie müssen Beweise würdigen. Sprich: Es gilt aus den vorliegenden Beweisen die Wahrscheinlichkeit abzuleiten, dass sich das in der Anklage behauptete Geschehen so auch ereignet hat.

Die Lebenserfahrung kann sich aus beruflicher Erfahrung oder gesellschaftlichem Engagement zusammensetzen. Wobei nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt steht, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde. Jugendschöffen sollten über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen.

Um das Amt des Schöffen auszuüben, braucht es Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung.

Schöffen müssen informiert sein

Auch wenn juristische Kenntnisse nicht erforderlich sind, so müssen Schöffen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht haben. Wer zum Richten über Menschen berufen ist, benötigt Verantwortungsbewusstsein. Schließlich greift man durch das Urteil in das Leben anderer Menschen ein.

Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch dann gewahrt werden, wenn der Angeklagte aufgrund seines Verhaltens oder dem Tatvorwurf unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat.

Jedes Urteil, ob das nun eine Verurteilung oder ein Freispruch ist, haben die Schöffen mit zu verantworten. Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch wegen mangelnder Beweise nicht übernehmen kann, sollte dieses Amt nicht anstreben.

Interessenten für das Amt des Schöffen beziehungsweise eines Jugendschöffen aus Weil am Rhein können sich mit dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt unter Tel. 07621/704301 oder per E-Mail an laura.seewald@weil-am-rhein.de in Verbindung setzen. Das offizielle Bewerbungsformular kann von der städtischen Internetseite heruntergeladen werden.