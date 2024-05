Stolz mag ich als Kategorie nicht. Ich bin dankbar für die große Unterstützung in diesen Jahren aus der Bürgerschaft. Ich konnte mich in der Stadtverwaltung und den städtischen Gesellschaften auf ein großartiges Team stützen. Die Mitarbeitenden sind mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Den Austausch mit ihnen werde ich vermissen. Sie zeigen viel Gemeinschaftsgeist, wenn ich nur daran denke wie unsere Erzieherinnen zu Anfang der Corona-Krise in Windeseile Masken genäht haben.

Wenn Sie vor der Wahl stünden, würden Sie wieder das Amt eines Oberbürgermeisters anstreben?

Ich mochte und mag den Umgang mit Menschen sehr. Kein anderes Amt gibt Einblick in so viele Lebensbereiche. Man kann jeden Tag neue Formen bürgerschaftlichen Mitwirkens in Vereinen und Gruppen entdecken. Unsere Stadt steckt voller Ideen. Da liegt ein großer Schatz. Sich in der eigenen Heimat bewerben und hier arbeiten zu können, empfand ich als besondere Motivation und Privileg. Deshalb: für Weil am Rhein in jedem Fall wieder.

Sie haben in fünf Legislaturperioden unzählige Gemeinderatssitzungen und verschiedene Ausschüsse geleitet. Wie haben sich im Laufe der Zeit Arbeit und Atmosphäre des Kommunalparlaments verändert?

Heute werden weit mehr Handlungen der Verwaltung hinterfragt als früher. In der politischen Arena tauchen immer wieder Forderungen auf, Entscheidungen nach gerade opportunen Stimmungen zu treffen. Die Einsicht in Regeln, die für alle gelten, ist geringer geworden. Der Rechtsstaat muss sich viel öfter rechtfertigen als früher. Im Großen und Ganzen aber waren in den Gremien viel Konsens und Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu spüren, wenn man geduldig die Hintergründe erklärt.

Was war die größte Herausforderung in Ihrer Amtszeit?

Zu Beginn war es die angespannte Haushaltslage. Die Landesgartenschau hatte der Stadt in Sachen Naherholung einen großen Schub gegeben und weitere Investitionen wie die Gestaltung der Gartenstadt ausgelöst. Nachfolgende Investitionen mussten neu priorisiert werden. Wir haben es aber geschafft. Die Corona-Pandemie und die Flüchtlingslage waren und sind weiterhin sehr einschneidende Herausforderungen.

Was war der Höhepunkt?

Deren gab es viele. Dazu zähle ich im baulichen Bereich sicherlich die Realisierung der Dreiländerbrücke, die Zollfreie Straße, die Tramverlängerung, die Gründung und den Bau eines zweiten Gymnasiums, die zusätzliche Humboldt-Sporthalle, der Bau von Kitas, Schulen und Jugendzentren, die Nordwestumfahrung, die Rathauserweiterung.

Ein Höhepunkt in der Amtszeit von Wolfgang Dietz (l.) war die Einweihung der Dreiländerbrücke im Jahr 2007 – hier mit dem damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger. Foto: Siegfried Feuchter

Zu den persönlichen Höhepunkten gehören die vielen, vielen Begegnungen mit Menschen. Sie haben mich immer bereichert.

Und die größte Enttäuschung?

Kein Kommentar. Aber es hatte nicht unmittelbar mit der Kommunalpolitik zu tun.

War die Begegnung mit Bundespräsident Johannes Rau bei dessen Besuch 2001 in Weil am Rhein für Sie ein prägendes Ereignis?

Es war ein sehr schönes Ereignis und persönliches Wiedersehen, weil ich in meiner Brüsseler Zeit mit dem damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau und seinen dortigen Mitarbeitern viel zu tun hatte. Der Besuch war gut vorbereitet, und er hat mit seiner zugänglichen und offenen Art die Menschen auch bei uns sofort angesprochen.

Sie gelten als ein Mann der klaren Worte und haben sich damit im politischen Geschäft nicht nur Freunde gemacht. Vor allem Ihr jahrelanger, unermüdlicher Kampf für die Zollfreie Straße bleibt zum Beispiel in Erinnerung, als Sie wiederholt die Schweizer Politiker zur Vertragstreue mahnten und sich als harter Verhandlungspartner erwiesen. Hatte das im persönlichen Umgang mit den Repräsentanten des Nachbarlandes Nach- oder Auswirkungen?

Jeder Amtsträger ist verpflichtet, die Interessen seiner Stadt zu vertreten. Das wissen alle Akteure. Ich bin immer auf sehr professionell agierende Gesprächspartner gestoßen. In Basel gab es auch sehr viele unterstützende Meinungen, das gilt bis heute. Briefe, die ich in diesen Tagen aus der Schweiz bekomme, sind sehr wertschätzend. Mit vielen Schweizer Politikern bin ich fortgesetzt freundschaftlich verbunden.

Eine schuldenfreie Stadt zu hinterlassen, hatte für Sie von Anfang an Priorität. Denn nach der Landesgartenschau mit all ihren Infrastrukturmaßnahmen drückte Weil am Rhein bei Ihrem Amtsantritt im Jahr 2000 im Kämmereihaushalt ein Schuldenberg von nahezu 25 Millionen Euro. Obwohl Sie den Gemeinderat erfolgreich zu einer strikten Haushaltsdisziplin und Konsolidierung der Finanzen überzeugten, verfehlten Sie am Ende ihr Ziel, weil die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte. Wie sehr schmerzt das?

Kommunalpolitik ist kein Wunschkonzert und von außen aufgedrückte Situationen kann man sich nicht aussuchen. Dennoch ist es fast gelungen. Wir haben aber immer zweigleisig gearbeitet: Gewinnen von Handlungsfreiheit durch Abbau alter Verpflichtungen und gleichzeitig Zukunftsinvestitionen in unsere Infrastruktur wie Schulen, Kindertagesstätten und Verkehr. Man muss immer die Balance suchen zwischen Wünschen und finanzieller Machbarkeit. Das ist ein Prinzip der Vorsorge, man kann es auch finanzielle Nachhaltigkeit nennen. Denn niemand kennt genau die Herausforderungen, die in 20 Jahren gemeistert werden müssen. Wir dürfen der nächsten Generation nicht noch mehr in den Rucksack packen als ohnehin.

Die Mobilitätswende ist in der Grenzstadt eingeleitet, wozu auch die grenzüberschreitende Tramlinie beigetragen hat. Zunächst waren Sie gegenüber dem Projekt Straßenbahn zurückhaltend, später jedoch ein glühender Verfechter. War die anfängliche Zögerlichkeit politische Taktik, um von den Schweizern höhere Zuschüsse zu bekommen?

Ein Projekt dieser Dimension durchläuft unterschiedliche Phasen. Das erfordert angepasstes Agieren, weil so viele Akteure auf dem Spielfeld sind. Dazu zählten der Schweizer Bund, die Basler Kantonsregierung, der Große Rat, die Basler Verkehrsbetriebe, das Agglo-Programm Basel, das Land Baden-Württemberg in verschiedenen Fachressorts, der Landtag, der Landkreis Lörrach, die Europäische Union durch das Interreg-Programm, der Gemeinderat mit vielfältigen Interessen und die Ortschaften mit eigenen Sichtweisen. Da habe ich noch gar nicht von der vielstimmigen Öffentlichkeit gesprochen, in der zum Teil sehr handfeste wirtschaftliche Interessen verfolgt werden. Eine für die Stadt dauerhaft tragbare Lösung zu finden, stand für mich im Zentrum. Bitte nicht vergessen: wir konnten auch den Busverkehr deutlich erweitern. Die Tram 8 ist eine riesengroße Bereicherung für die Stadtentwicklung, um die uns nicht wenige Nachbarn beneiden.

Und Tram 8 plus, also die Tramverlängerung bis zum Läublinpark, wird kommen?

Erster Bürgermeister Koger und ich haben das Projekt soweit vorangebracht, wie es nur möglich war. Unseren Nachfolgern übergeben wir ein Dossier mit viel Potenzial, aber auch noch genug Herausforderungen.

Unvollendet bleibt die Weiler Innenstadt – trotz zweier großer Einkaufscenter fehlt es an Aufenthaltsqualität. Woran liegt es, dass die Zentrumsbildung so zäh vorangeht?

Die bauliche Struktur entlang der Hauptstraße war gut in den 1950 und 1960er Jahren. Sie verträgt sich aber nur schwer mit dem Wunsch nach Aufenthaltsqualität, wenn man diese mit Flanieren, qualitätsvollen Geschäften, Ruhezonen, ungestörter Gastronomie gleichsetzt, wie man es aus anderen Städten kennt. Die Erwartungen der Bürger sind dabei auch nicht einheitlich, wenn beispielsweise gleichzeitig die unmittelbare Erreichbarkeit mit dem Auto gewünscht wird. Hinzu kommt: die Eigentumsstrukturen entlang der Hauptstraße sind mit starken finanziellen Eigeninteressen verbunden. Die öffentliche Hand hat im gesetzlichen Rahmen auf Eigentümerstruktur und Besatz nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Das Nutzen des Online-Handels trägt darüber hinaus zum Niedergang traditioneller Geschäftslagen bei, was man bundesweit den Innenstädten ansieht.

„Ein Teil der europäischen Vielfalt liegt direkt vor der Tür“ hatten Sie bei ihrer letzten Neujahrsansprache mit Blick auf eine gute Nachbarschaft gesagt. Wie wichtig waren Ihnen als überzeugter Europäer die Kontakte über die Grenze?

Im Rückblick der Jahrhunderte musste nahezu jede Generation im Dreiland Krieg, Flucht und Elend erleben. Aus der Geschichte ergibt sich für mich eine klare Verpflichtung. Wer, wenn nicht wir, soll denn den praktischen täglichen Versuch des europäischen Miteinanders leben? Wer kann es denn sonst täglich beweisen, wie eine Einheit in Vielfalt aussehen kann? Zu unseren Füßen liegt eine Schatzkiste europäischer Möglichkeiten. Glücklicherweise treffe ich immer wieder Menschen im Dreiland, die diese Idee teilen.

Eine Stadt ist ja nie fertig: Was hätten Sie noch gerne erreicht?

An Ideen habe ich keinen Mangel. Ich liebte aber immer das Konkrete und Machbare, deshalb ist die Frage müßig, weil fiktiv.

Zum Schluss: Das Amt eines Oberbürgermeisters ist aufreibend und fordernd. Haben Sie keine Angst, nun in ein Loch zu fallen? Oder gibt es Pläne für den Ruhestand?

Alle beruflichen und privaten Etappen meines Lebens habe ich mit Neugier und Freude angenommen. So will ich es auch jetzt halten. Ich freue mich privat auf viel Zeit mit meiner Frau Christine und der Familie - weit mehr Zeit, als ich es in den letzten 40 Jahren je hatte.

Zur Person:

Wolfgang Dietz, Jahrgang 1956, ist in Weil am Rhein aufgewachsen. Hier machte er am Kant-Gymnasium sein Abitur, ehe er nach dem Militärdienst in Freiburg Jura studierte, sein erstes und zweites Staatsexamen ablegte und auch für fünf Monate in den USA im Rechtsausschuss des US-Senats tätig war. Von 1981 bis 1984 war er Rechtsreferendar im Amts- und Landgericht Freiburg sowie in der Stadt Weil am Rhein, ehe der Jurist von 1984 bis 1986 das Umweltschutzamt beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis in Waiblingen leitete.

Danach machte Dietz einen weiteren Karrieresprung. Von 1987 an war er zunächst stellvertretender Leiter, dann ab 1993 war er Leiter der Landesvertretung Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel. Im Jahr 2000 wählten ihn die Weiler Bürger zum neuen Oberbürgermeister als Nachfolger von Peter Willmann. Zweimal erhielt Wolfgang Dietz, der Mitglied der CDU ist, mit überaus großer Mehrheit einen klaren Vertrauensbeweis - bei der ersten Wiederwahl entfielen 99,17 Prozent der Stimmen auf ihn, bei der zweiten 87,46 Prozent.

Der scheidende Weiler OB legt seit seiner Rückkehr aus Brüssel in Kandern. Er ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und inzwischen auch Opa einer Enkelin. Nicht nur in Jugendzeiten, sondern später auch in der Alte Herren-Mannschaft spielte Wolfgang Dietz viele Jahre beim ESV Handball. Zu seiner Brüsseler Zeit hatte er den heute noch existierenden Freizeitkickverein 1. FC Dynamo Subsi gegründet, ein Fußballverein, der gegen Mannschaften der Landesvertretungen spielte.