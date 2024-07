Weil am Rhein: Unter dem Durchschnitt

Der Wärmepreis in der Kernstadt liegt im Jahr 2024 bei 0,13447 Euro pro Kilowattstunde, heißt es in der Tischvorlage. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurde auf das Vergleichsportal waermepreise.info zurückgegriffen. Dort werden für ein „Mustereinfamilienhaus“ ein Jahresverbrauch von 27 000 Kilowattstunden (Arbeit) und eine Anschlussleistung von 15 Kilowatt (Leistung) angenommen. Alle Preise, die nicht von der abgenommenen Wärme (Arbeit) abhängen (Grundpreise, Wartungspauschalen und Ähnliches) werden auf die bezogene Wärmemenge (Arbeit) umgelegt. Alle Preise werden inklusive Umsatzsteuer gerechnet. Wendet man diese Prämissen auf die Preisstruktur 2024 in Weil am Rhein an (Grundpreis 23,9904 Euro pro Kilowattstunde und Wartungspauschale 50 Euro) ergibt sich für Weil ein Vergleichspreis von 0,14841 Euro pro Kilowattstunde, heißt es.

Die Vergleichbarkeit werde aber gestört, da einige Fernwärmeversorger die Kosten für Anschluss und Technik in ihre Wärmepreise miteinziehen – in Weil wird aber ein einmaliger Anschlussbeitrag bezahlt. In der Kategorie, in der diese Kosten nicht umgelegt werden, liegt der niedrigste Preis bei 0,1066 und der höchste bei 0,2966 Euro pro Kilowattstunde. Ausgehend von den Vergleichspreisen liege der Weiler Wärmepreis bei der groben Einordnung im günstigsten Viertel des Preissegments, erklärt Stadtwerkeleiter Markus Indlekofer auf Nachfrage.