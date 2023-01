Weil am Rhein Unterstützen und Gutes bewirken

Bereits zahlreiche Projekte unterstützt

Dazu gehören beispielsweise Schulprojekte zum Erlernen eines Musikinstruments, das Projekt „Respekt“, bei dem Schüler den respektvollen Umgang untereinander und das Meistern von Krisensituationen lernen können. Auch der Französischunterricht im Kindergarten wurde gefördert. Grundsätzlich unterstützt die Bürgerstiftung laut Satzung die Jugend- und Altenhilfe, Maßnahmen der Volks- und Berufsbildung sowie soziale Projekte und Vorhaben, die der Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen und dem Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen dienen.

Nach der coronabedingten Pause wurde in diesem Jahr die von der WWT organisierte Veranstaltungsreihe „Info kompakt“ wieder aufgenommen, bei der die Anwaltskanzlei Seidler und Kollegen sowie die Steuerberatungskanzlei Johannes Müller dieses Mal zum Thema Photovoltaik einen Abend gestaltete. Der Erlös kam wie immer der Bürgerstiftung zugute. Ähnlich verhält es sich mit der Gesprächsreihe „Weiler Gespräche“ mit prominenten Persönlichkeiten. Der Auftritt des Erfolgstrainers Christian Streich vom SC Freiburg, der bekanntlich in Weil am Rhein geboren und in Eimeldingen aufgewachsen ist, sorgte für eine voll besetzte Altrheinhalle in Märkt. Veranstaltungen dieser oder ähnlicher Art soll es laut Abele auch in diesem Jahr geben, allerdings stehen noch keine konkreten Termine und Veranstaltungen fest. Auch ist noch offen, welche Projekte dieses Jahr unterstützt werden.

Neben Thomas Abele als Vorsitzender bilden Friedemann Theil als stellvertretender Vorsitzender und Susanne Volkmer als Schatzmeisterin den Vorstand der Bürgerstiftung. Dem Stiftungsrat, dessen Vorsitzender Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ist, gehören außerdem Thomas Abele, Jürgen Allweier, Bernhard Eggs, Ulrich Feuerstein, Volker Hentschel, Monika Merstetter, Kristin Pache, Björn Tesche, Friedemann Theil und Susanne Volkmer an. Ansprechpartnerin der Bürgerstiftung ist Hauptamtsleiterin Annette Huber im Rathaus, Telefon 07621/704105, E-Mail: a.huber@weil-am-rhein.de.

Weitere Informationen: Wer die Weiler Bürgerstiftung unterstützen möchte, kann dies unter den folgenden Bankverbindungen tun: Sparkasse Markgräflerland, IBAN DE64 6835 1865 0108 1001 08, oder bei der Volksbank Dreiländereck, IBAN DE83 6839 0000 0000 9490 00.