Weil am Rhein Unterwasser-Bemalung kommt in Costa Rica gut an

Weil am Rhein (mme). Gratulationen zur gelungenen Neugestaltung der Säulen unter der Autobahnbrücke in Friedlingen kommen von Andrea Brombacher aus Costa Rica. Nach wie vor hat die gebürtige Wollbacherin gute Kontakte ins Dreiland und nimmt regen Anteil an vielem. Einige ihrer vielbeachteten Gemälde im öffentlichen Raum, die in den 1990er- und 2000er-Jahren entstanden sind, wie der Regenwald an der Rheinschule, Bahn- Schiff-Laster bei LTW an der Hafenstraße oder die vier Elemente am Hebelkindergarten, wurden inzwischen übermalt.