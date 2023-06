Weil am Rhein Unterwegs auf Konzertreise

Mehrere Auftritte

Der Senioren-Spielring hatte Auftritte in einem Sozialzentrum und in einem Berggasthof. Besonders spannend war der Transport der Instrumente mit der Gondelbahn zur Bergstation. Eine Station war auch Oberstdorf. Dort gab der Senioren-Spielring ein Konzert im Kurpark. Das Aktivorchester spielte zwei Konzerte in Kirchen im Kleinwalsertal. Eine Veranstaltung fand in der evangelischen Kirche in Oberstdorf statt. In der Notenmappe waren Unterhaltungsstücke wie auch klassische Werke.

Zwischen den einzelnen Auftritten blieb auch ein wenig Zeit, um bei bestem Wanderwetter die Gegend individuell und auf eigene Faust zu erkunden, heißt es weiter. Dank der helfenden Hände der Mitreisenden waren der Transport der Instrumente sowie das Be- und Entladen gut zu bewerkstelligen.