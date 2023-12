Zwei Männer aus Syrien sind beim Versuch, mit gefälschten Pässen einzureisen, gescheitert, teilt die Bundespolizei mit. Die beiden Syrer befanden sich am frühen Mittwochmorgen in einem Fernreisebus von Lyon nach Frankfurt am Main. Am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn wurden sie kontrolliert. Ihre beiden tschechischen und bulgarischen Reisepässe stellten sich als Fälschungen heraus. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Da die Männer ein Schutzersuchen äußerten, erfolgte die Weiterleitung an die zuständige Landeserstaufnahmestelle.