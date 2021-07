Weil am Rhein Unwetter mit Wassermassen, Schlamm und Geröll

Haltingen, Friedlingen und Ötlingen betroffen

Der Schwerpunkt war in Haltingen, wo Wasser und Geröll vom Tüllinger über die Lettengasse und die Kerngasse als starker Strom in Häuser liefen. In Friedlingen hatte zuvor schon an der Alten Straße ein Blitz in einen Hochspannungsmasten eingeschlagen. In Ötlingen kam es in Richtung Tumringen zu einem Hangrutsch.